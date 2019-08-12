Arjantin ön seçimlerinde zafer muhalefetin

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimlerde muhalif Alberto Fernandez, açılan sandıklardaki geçerli oyların yüzde 47'sini aldı.

Arjantin'de, 27 Ekim'de gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için düzenlenen ön seçimlerin resmi sonuçları açıklanmaya başladı.

İlk sonuçlara göre, muhalif Alberto Fernandez'in liderliğini yaptığı Herkesin Cephesi Koalisyonu, yüzde 81'i açılan sandıklardan geçerli oyların yüzde 47'sini alırken, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir arada Koalisyonunun oy oranı ise yüzde 32 olarak kaydedildi.

Eski Ekonomi ve Üretim Bakanı Roberto Lavagna'nın öncülük ettiği Federal Uzlaşı Koalisyonu da yüzde 8 oy aldı.

Ekim ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde benzer sonuçlar çıkması durumunda Fernandez ilk turda başkan seçilebilir.

İLK TEPKİLER

Sonuçların belli olmaya başlamasıyla siyasilerden de açıklamalar geldi. Devlet Başkanı Mauricio Macri, ön seçimlere ilişkin, "Kötü bir seçim geçirdik ve ekim ayında gerekli olan desteği alabilmemiz için çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Ekimde düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin ülkenin gelecek 30 yılını belirleyeceğini söyleyen Macri, "Halkı dinliyor, demokrasiye inanıyoruz. Son yıllarda yaşadığımız zorluklar birçok kaygıya, şüpheye neden oldu ancak ben sizlere yardım etmek için buradayım, bu ülkeyi seviyorum" diye konuştu.

Arjantin seçim yasasına göre, bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için, seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 oranında fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor. Seçimlerin ilk turunun, bu iki durum haricinde sonuçlanması halinde seçimlerin ikinci turu düzenleniyor.

Seçimlerde en çok oyu alan muhalif lider Fernandez ise, ilk açıklamasında "İnşa edeceğimiz Arjantin'de herkesin yeri olacak. Bundan sonra Arjantin, intikam kavramının ve bizi kötüleyen her şeyin bittiği bir yer olacak" ifadesini kullandı.

Konuşmasında sıkça 'yeni bir Arjantin' vurgusu yapan Fernandez, "Eyalet valileri ve halk, Arjantin'de herkesin doğduğu yerde büyüyüp kendini geliştirebileceği, federal sistemin düzgün çalıştığı bir ülke inşa edeceğimizin farkına vardı" dedi.

MACRI'NİN EN AĞIR YENİLGİSİ

Politikalarını 'doğru bir yol' şeklinde değerlendiren Macri, muhalefeti destekleyenlere işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu kadar çok Arjantinlinin geçmişe dönmenin alternatif bir yol olduğunu düşünmesi ruhumu acıtıyor. Uygun olan şey, bugün desteklenen siyasilerin, başkanlık seçimlerinin Arjantin halkı için olumlu havada geçmesine yardımcı olacak bir gelecek sunmalarıdır. Bu hepimiz için zor bir görev, öncelikle de benim için çünkü ülkenin yönetiminden ben sorumluyum."

Macri'nin ön seçimlerde yüzde 32 oy alarak, Fernandez'in 15 puan gerisinde kalması 12 yıllık siyasi hayatının en büyük yenilgisi olarak görülüyor.

Öte yandan, halkın muhalefete yönelmesinde, "Macri hükümetinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizde ulaşım ve kamu hizmetlerinde uyguladığı yüksek zamların büyük rol oynadığı" belirtiliyor.

Ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimler, ekimde gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Ön seçimde, siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturdukları koalisyonları, genel seçimde temsil edecek başkan adayları belirleniyor.

Arjantin halkı, seçimlerde, devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayı için de oy kullandı.

Katılım oranının yüzde 75 olduğu ön seçimler, siyasi tarafların devlet başkanlığı seçimi öncesi oy oranlarının tahmin edilebilmesini sağlayacak.