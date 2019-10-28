YaklaÅŸÄ±k 34 milyon seÃ§menin bulunduÄŸu Arjantin'de dÃ¼zenlenen ve yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 81 oranÄ±nda katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde Ã¼lkeyi 2019-2023 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yÃ¶netecek devlet baÅŸkanÄ± ilk turda belirlendi.

Alberto Fernandez'in devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Cristina Kirchner'Ä±n da devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± adayÄ± olduÄŸu Herkesin Cephesi Koalisyonu geÃ§erli oylarÄ±n yÃ¼zde 47,86'sÄ±nÄ±, Devlet BaÅŸkanÄ± ve DeÄŸiÅŸim Ä°Ã§in Bir Arada Koalisyonu Lideri Mauricio Macri ise yÃ¼zde 40,64'Ã¼nÃ¼ aldÄ±.

Ã–te yandan, Federal Mutabakat Koalisyonu Lideri Roberto Lavagna da geÃ§erli oylarÄ±n yÃ¼zde 6,17'sine ulaÅŸtÄ±.

BÃ¶ylelikle, Fernandez, aralÄ±k ayÄ±nda yemin ederek devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlenecek.

Arjantin seÃ§im yasasÄ±na gÃ¶re, bir adayÄ±n devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ilebilmesi iÃ§in seÃ§imlerin ilk turunda geÃ§erli oylarÄ±n yÃ¼zde 45'ini almasÄ± veya en yakÄ±n adaydan yÃ¼zde 10 fazla oy olarak, geÃ§erli oylarÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±na ulaÅŸmasÄ± gerekiyor. SeÃ§imlerin ilk turunun, bu iki durum haricinde sonuÃ§lanmasÄ± halinde ikinci tur dÃ¼zenleniyor.

Alberto Fernandez

Avukat ve Ã¼lkenin en kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden Buenos Aires Ãœniversitesinde Federal SuÃ§ Teorisi ve Ceza Sistemi ProfesÃ¶rÃ¼ olan Alberto Fernandez, Ã¼lke siyasetinde peronizm (Peronculuk) akÄ±mÄ±nÄ± temsil ediyor.

Arjantin'de Ã§eÅŸitli dallara bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ politik bir akÄ±m olarak hala Ã¼lke siyasetinde yer alan peronizm, sosyal adalet ve milliyetÃ§ilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla, eski Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.

Siyasette baÅŸarÄ± basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanan Fernandez, 2000'de, Cristina Kirchner'Ä±n eÅŸi Nestor Kirchner'Ä±n devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan, kabine ÅŸefliÄŸi gÃ¶revine getirildi.

Nestor Kirchner'Ä±n baÅŸkanlÄ±k dÃ¶nemi boyunca (2003-2008) kabine ÅŸefliÄŸi yapan Fernandez, Nestor'un eÅŸi Cristina Kirchner'Ä±n baÅŸkanlÄ±k dÃ¶neminde ise 1 yÄ±l bu gÃ¶revi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Cristina Kirchner ile tarÄ±mla ilgili bir yasa konusunda anlaÅŸamayan Fernandez, gÃ¶revinden istifa etmesinin ardÄ±ndan Kirchner hÃ¼kÃ¼metini sert eleÅŸtirenlerden birisiydi.

GeÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda ise Cristina Kirchner Twitter hesabÄ±ndan, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir video ile Alberto Fernandez'e baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± teklifinde bulunmuÅŸ ve kendisinin de baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Fernandez, bu teklifi kabul ederek, Herkesin Cephesi Koalisyonunun liderliÄŸinde seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Macri'ye seÃ§imi kaybettiren sÃ¼reÃ§

Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri'nin, son iki yÄ±lda ekonomik krizle boÄŸuÅŸan Arjantin'de, 2015'te devlet baÅŸkanÄ± adayÄ±yken, "enflasyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rmek" ve "fakirliÄŸi sÄ±fÄ±ra indirmek" gibi sÃ¶zleri yerine getiremediÄŸi iÃ§in oy kaybettiÄŸi biliniyor.

Ã–te yandan, Macri hÃ¼kÃ¼metinin, yÄ±l baÅŸÄ±nda elektrik, su ve gaz gibi kamu hizmetlerinde devlet yardÄ±mlarÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±p, bÃ¼yÃ¼k zamlar yaparak fakirlik oranÄ± artan halkÄ±n omzuna daha Ã¶nce Ã¶demeye alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± fatura giderlerini yÃ¼klemesi, seÃ§menin, iÃ§e kapanÄ±k bir politika ile de olsa halkÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir hÃ¼kÃ¼meti aramasÄ±na neden oldu.

Macri hÃ¼kÃ¼meti boyunca, Ã¼lkede fakirliÄŸin, enflasyonun artmasÄ± ve Arjantin pezosunun dolar karÅŸÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 500 deÄŸer kaybetmesi, seÃ§menin Macri'ye gÃ¼venini sarstÄ±.

Tahmin edilemeyen Ã¶n seÃ§im sonuÃ§larÄ±

Arjantin'de aÄŸustos ayÄ±nda dÃ¼zenlenen ve genel seÃ§imlerin Ã¶zeti olarak gÃ¶rÃ¼len Ã¶n seÃ§imlerde, Ã¼lkedeki hiÃ§bir anket ÅŸirketinin tahmin edemediÄŸi bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Anket ÅŸirketleri seÃ§imlere kadar Macri ile Fernandez arasÄ±ndaki oy farkÄ±nÄ± ortalama yÃ¼zde 5 gÃ¶stermiÅŸ ancak Ã¶n seÃ§imlerde Fernandez'in yÃ¼zde 47, Macri'nin yÃ¼zde 32 oy almasÄ± Ã¼lkede bÃ¼yÃ¼k ses getirmiÅŸti.

SeÃ§imlerden bir gÃ¼n sonra, Arjantin'de piyasalarda bÃ¼yÃ¼k gerileme yaÅŸanmÄ±ÅŸ, Arjantin pezosunun dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybÄ± yÃ¼zde 30'u aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.