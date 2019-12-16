Arjantin'de İngiliz milyarder cinayetinde dört gözaltı

Arjantin'de birinin ölümüyle sonuçlanan iki İngiliz turistin saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada dört kişi gözaltına alındı.

Buenos Aires Özerk Şehri Adalet ve Güvenlik Sekreteri Marcelo D'Alessandro, Ulusal Güvenlik Bakanı Sabina Frederic'in de katıldığı basın toplantısında, iki turistin saldırıya uğraması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dört kişinin gözaltına alındığını, saldırganların arandığını belirtti.

D'Alessandro, motosikletli gaspçılara yardım ettiği belirtilen aracın sahibinin yakalandığını belirterek "Saldırganların kimliklerini belirledik, en kısa zamanda yakalanmaları için çalışıyoruz." dedi.

Soruşturma kapsamında 18 baskının yapıldığı ve çeşitli araçların ele geçirildiğini belirten D'Alessandro, "Bu gerçekten büyük bir çete, Buenos Aires'te bunu ilk defa yapmıyorlar. Şu ana kadar dört kişi gözaltına alındı, onlara lojistik destek sağlayan kişi yakalandı." ifadelerini kullandı.

D'Alessandro, çetenin, kurbanlarını Uluslararası Ezeiza Havaalanı'nda lüks saat takan kişilerden seçtiğini, havaalanı dışında bekleyen araçlarla onları takip ettiğini ve şehirde ulaştıkları yerde de çete mensuplarının bu kişilere saldırdığını belirtti.

Buenos Aires Emniyet Müdürü Gabriel Berard da soruşturmanın devam ettiğini, gözaltına alınanlardan bir kişinin Venezuelalı olduğunu ve çetenin farklı uyruklardan üyelerinin olabileceğini açıkladı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te cumartesi günü iki İngiliz turiste, şehrin en güvenli bölgelerinden Puerto Madero'daki 5 yıldızlı bir otelin önünde gasp girişiminde bulunulmuş, turistlerin direnmesiyle başlayan arbedede gaspçıların ateş etmesiyle 50 yaşındaki Matthew Charles Gibbard hayatını kaybetmiş, üvey oğlu Stefan Joshua Zone da bacağından yaralanmıştı.

Gibbard'ın ülkesinde inşaat işiyle uğraşan zengin bir iş adamı olduğu ortaya çıkmıştı.