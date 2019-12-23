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23.12.2019 - 21:30 | | AA

Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi istifa etti

Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero istifa etti.

Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi istifa etti

 

Meksika hükümeti Halkla İlişkiler Sorumlusu Roberto Velazco Alvarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın, 26 Ekim'de 10 dolarlık kitap çalmakla suçlanmasının ardından ülkeye çağrılan Valero'nun "sağlık nedenleriyle" istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Alvarez, Valero'nun sağlık durumuna ilişkin de rapor paylaştı. Beynin ön tarafındaki tümörün çıkarılması dolayısıyla doku kaybı oluştuğuna dikkatin çekildiği raporda, Valero'nun bu durumdan ötürü bazı davranış bozuklukları yaşayabileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Ebrard da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ricardo Valero büyük bir kişilik ve şu anda nörolojik tedavi görüyor. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında 8 Aralık'ta çıkan görüntülerde, 77 yaşındaki Valero'nun ünlü bir kitapçıda raftan aldığı kitabı gazetenin arasına koyması ve ücretini ödemeden çıkarken alarmın çalması üzerine güvenlik görevlileri tarafından durdurulması yer almıştı. Kitabevinin, hakkında şikayette bulunduğu büyükelçi, Meksika hükümeti tarafından geri çağrılmıştı.

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