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27.11.2019 - 12:39 |

Arnavutluk'ta ulusal yas ilan edildi

6.4 büyüklüğündeki sarsıntıda ölenlerin sayısı 27’ye çıktı, kurtarma ekipleri zamana karşı yarış veriyor.

Arnavutluk'ta ulusal yas ilan edildi

Arnavutluk’taki dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Savunma Bakanlığı arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 46 kişiyi kurtarmayı başardığını açıkladı. Depremde yaralananların sayısının 650'ye yüksediği belirtiliyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Çarşamba günü ulusal yas ilan etti. Kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirildi. Rama ayrıca bugün bakanlar kurulunda alınan kararla depremin en fazla zarara yol açtığı başkent Tiran ve Dıraç kentlerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarında 1900 polisin görevlendirildiği Arnavutluk'ta enkaz altında halen canlı olabileceği tahmin ediliyor.

Arnavutluk'u vuran deprem Yunanistan'ın kuzey batısı, Sırbistan'ın güneyi ve İtalya'nın güneyinde de hissedildi. Potsdam'daki Alman Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin şiddetini 6.3 olarak ifade ederken ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin şiddetinin 6.4 olduğunu duyurdu.

Dili boğazına kaçan sürücünün hayatını polis kurtardıDiyarbakır’da polis ekipleri, bir aracın kullanımında değişiklik fark etti. Dilinin boğazına kaçtığının fark edilmesi üzerine sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile kurtarıldı.
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