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30.11.2019 - 14:27 | | AA

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 50'ye yükseldi

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 50'ye yükseldi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü oturumundaki konuşmasında, depremdeki ölü sayısının 50'ye yükseldiğini, arama-kurtarma çalışmalarının da tamamlandığını ifade etti.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise yaralı sayısının 913 olduğunu açıkladı.

Sahadaki arama-kurtarma çalışmalarına başta Arnavutluk ve Türkiye olmak üzere Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan ve diğer ülkelerden ekipler katıldı.

Büyükelçilik, AFAD, TİKA, Türk Kızılay gibi kurumlarıyla Türkiye, depremin ardından Arnavutluk'a yardım eli uzatan ilk ülke oldu.

Ana depremin ardından ikisi 5,6 ve 5,1 büyüklüğünde de olmak üzere yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.

Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu olduKocaeli’nin İzmit ilçesinde durakta duran halk otobüsüne bir anda binen köpek renkli anların yaşanmasına sahne oldu. Sürekli toplu taşıma araçlarına bindiği öğrenilen köpeğin yolculuğu güvenlik kamerasına yansıdı.
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