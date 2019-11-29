29.11.2019 - 11:03 | | İHA
Arnavutluk'u depremden sonra fırtına vurdu
Arnavutluk'ta 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremin ardından akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur ve fırtına depremzedelerin çadırlarını dağıttı.
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 49'a yükselmiş, 700'den fazla kişide yaralanmıştı. Depremde evleri yıkılan depremzedeler için Durs şehir stadına kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmişti. Gece yağmaya başlayan sağanak yağmur ardından fırtınanın çıkmasıyla birlikte depremzedelerin çadırlarının zarar gördüğü belirtildi. Fırtına ardından depremzedelerin oteller, kapalı stad, okullar ve kültür merkezlerine alındığı belirtildi.
Ayrıca yerel medya, Arnavutluk genelinde itfaiye, sağlık ekipleri ve silahlı kuvvetlerin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyururken, Arnavut yardım ekiplerine Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen ekiplerin de destek verdiği belirtildi.
Balon balığının "ilaç için" ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdiAkdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı.