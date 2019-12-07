07.12.2019 - 07:50 |
Artık balmumu heykeli var
Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modellerinden Alessandra Ambrosio, önceki gün New York’taki Madame Tussauds Müzesi’nde balmumu heykelinin açılışını yaptı.
Çok heyecanlı olduğunu söyleyen 38 yaşındaki Brezilyalı model, sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerin altına, “Heykelimin yapılmasından onur duydum” notunu düştü.
İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.