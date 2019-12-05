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05.12.2019 - 07:50 | | Onur Dinçer

Ashleigh Barty 10 milyon $’lık rekorla Federer’i solladı

Futbolda kadınların erkek meslektaşlarıyla eşit ücret mücadelesi süredursun, teniste bu çoktan sağlandı bile... Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, bu yıl 10 milyon dolardan fazla kazanan tarihteki ilk kadın tenisçi oldu. Barty bu kazancıyla en çok kazanan Federer’i geride bıraktı

Ashleigh Barty 10 milyon $’lık rekorla Federer’i solladı

Avustralyalı raket Ashleigh Barty, bu yılki performansıyla bir çok erkek tenisçiden daha büyük bir gelir elde etti. Aslında bazı kadın tenisçilerin zaman zaman bazı erkek meslektaşlarını geride bırakması hiç olmayan bir şey değildi. Ne var ki Barty öyle bir ismi solladı ki bu spor dalında para kazanmanın tescilli markası haline gelmiş kişi olmasından dolayı bu kez durum öncekilerden farklı hale geldi.

Ashleigh Barty 10 milyon $’lık rekorla Federer’i solladı



“Prize money” denen ve tenisçilerin turnuvalardan kazandıkları, yani yan gelirlerin bir kenara bırakıldığı, sportif performanslarının direkt karşılığı olan bu kalemde sıklıkla başı çeken Roger Federer, bir kadın tenisçinin gerisinde kaldı. Barty’nin marka olmuş bu ismi sollamasının simgesel bir anlam da var. 23 yaşındaki tenisçi, bu başarısıyla hemcinsleri adına da bir eşiği aşmış oldu.

Ashleigh Barty 10 milyon $’lık rekorla Federer’i solladı



Eşit ücret desteği

Ashleigh Barty, bir senelik zaman zarfında 10 milyon dolardan fazla kazanan tarihteki ilk kadın tenisçi oldu. Çok değil, bundan 4 ay önce Roger Federer, teniste ücret eşitliğinin sağlanması gerektiğini dile getirmiş, kadın ve erkek raketlerin denk ödül paraları almaları gerektiğini savunmuştu. Pozitif ayrımcılığa da gerek kalmaksızın yalnızca “görünmez el”in yardımıyla Ashleigh Barty’nin kendisini geride bırakması, Majesteleri’ni ancak mutlu etmiş olsa gerek.

Ashleigh Barty 10 milyon $’lık rekorla Federer’i solladı

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