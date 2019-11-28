Aşk yuvaları satışta

Ünlü süper model Naomi Campbell’ın eski sevgilisi Vladislav Doronin tarafından Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında yaptırılan fütüristik malikâne satışta. 2008 ve 2012 arasında beraberlik yaşayan ikilinin bu dönemde ünlü İngiliz mimar Zaha Hadid’e ilginç tasarımlı evi yaptırdıkları ifade ediliyor. Campbell’dan ayrıldıktan sonra evi satmak isteyen Doronin’in 140 milyon dolara satışa koyduğu malikâneyi satamadığı ve bu nedenle büyük bir indirim yaparak 100 milyon dolara düştüğü öğrenildi.