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31.10.2019 - 15:09 | | DHA

Asker ile protestocu böyle sarıldı... Irak'taki protestolarda duygusal anlar!

Hükümet karşıtı gösterilerin büyüyerek devam ettiği Irak'ta bir asker ile gösterici arasında yaşanan duygusal anlar amatör kameraya yansıdı.

Asker ile protestocu böyle sarıldı... Irak'taki protestolarda duygusal anlar!

Hükümet karşıtı gösterilerin büyüyerek devam ettiği ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma yaşanan Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir asker ile gösterici arasında duygusal anlar yaşandı. Yaşanan anlar başka bir gösterici tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntüde, Al-Sinak köprüsünde meydana gelen olayda bir askerin ve göstericinin birbirine sarılıp ağladığı görüldü.

Görüntüde askerin ağlayan göstericinin, Bizi hedef alanlardan korumanız lazım sözüne karşılık, Nasıl, nasıl, hükümet silahımı aldı diye cevap verdiği görülüyor. Asker ve göstericinin, köprüde birbirine sarılmış halde yere oturup ağladığı sırada ise bölgede protestoların devam ettiği görüldü.

Öğretmen önlükleri yeniden tasarlandıÖğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine bugüne uyarlanarak yeniden tasarlanan öğretmen önlükleri, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde düzenlenen program ile tanıtıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çeşitli okullardan öğretmenler katıldı.
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