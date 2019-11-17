MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriAskeri harekata 'iyi niyet' ertelemesi
18.11.2019 - 00:11 | | AA

Askeri harekata 'iyi niyet' ertelemesi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore ile ortak yapılması planlanan askeri tatbikatı, Kuzey Kore'ye yönelik "iyi niyetlerinden" dolayı, ertelediklerini duyurdu.

Askeri harekata 'iyi niyet' ertelemesi

 

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlen Asya Savunma Bakanları Konferansı'na katılan Bakan Esper, sonrasında düzenlediği basın toplantısında bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esper, bölgedeki gerginliğin düşürülmesi ve komşu ülkeler arasında barışın sağlanmasına vurgu yaparak, bu kapsamda Güney Kore ile yapılması planlanan kapsamlı askeri harekatın ertelendiğini açıkladı.

Ertelemenin Kuzey Kore'ye verilmiş bir taviz olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Esper, "Bu adım ABD ve Güney Kore'nin, nükleer silahlardan arınması ve diplomatik yola ağırlık vermesi konusunda Kuzey Kore'ye gösterdiği bir iyi niyettir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Esper'in sözlerine yazılı bir cevap veren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pyongyang'a yönelik "düşmansı tavırlarından" vazgeçmediği sürece görüşmeler devam etse de nükleer silah konusunda pazarlığa açık olmadıklarını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Washington'un geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) sunulan Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinin kınandığı bir tasarıya destek vermesi eleştirilirken, tasarının Kuzey Kore'yi "yalnızlaştırma girişimi" olduğu savunuldu.

Ertelendiği açıklanan askeri tatbikata da değinilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ortaklığında yapılan bu provakatif askeri tatbikatlar, işgale hazırlıktır." ifadesine yer verildi.

Muğla'da trafik kazasıMuğla'nın Fethiye ilçesinde, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kimse Bilmez 22. son bölümde Sevda, Uygar'a silah çekti! 23. yeni bölüm fragmanı...

Kimse Bilmez 22. son bölümde Sevda, Uygar'a silah çekti! 23. yeni bölüm fragmanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı

Aşk Ağlatır 11. son bölümde Yusuf vuruldu! 12. yeni bölüm fragmanı...

Aşk Ağlatır 11. son bölümde Yusuf vuruldu! 12. yeni bölüm fragmanı...

İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

Sıradaki Haber