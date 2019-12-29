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29.12.2019 - 14:34 | | AA

Askeri mezuniyet törenine roket

Yemen'de İran destekli Husilerin roket saldırısı sonucunda en az beş kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.

Askeri mezuniyet törenine roket

Yemen'deki Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin askeri mezuniyet törenine saldırdı.

Reuters haber ajansı, Dali kentindeki törene atılan roket sonucu en az beş kişinin öldüğünü duyurdu. Ajansa bilgi veren görgü tanıkları, roketin düştüğü noktada çok sayıda cesedin yerde yattığını söyledi.

Çok sayıda yaralı ise hastanelere kaldırıldı.

İran'ın destekleği Husiler, Yemen'de 2014'ten bu yana merkezi hükümeti devirmek için savaşıyor. Suudi Arabistan ve bölgesel müttefikleri ise, Husilere karşı askeri mücadele veriyor.

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