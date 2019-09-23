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23.09.2019 - 12:54 | | DHA

Askeri tatbikatta kaza: Paraşütleri açılmayınca yere çakıldılar!

Rusya'da düzenlenen askeri tatbikatta yaşanan kazada, uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.

Askeri tatbikatta kaza: Paraşütleri açılmayınca yere çakıldılar!

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de izlediği Merkez-2019 askeri tatbikatında kaza yaşandı. İlyuşin İl-76 stratejik nakliye uçağından atılan ancak paraşütleri açılmayan 2 BMD amfibi zırhlı personel taşıyıcı aracı yere çakıldı.

Rus medyası, o anlara dair kaydedilen bir de görüntü yayınladı.

40 yıllık mağara hayatı sona erdiBalıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.
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