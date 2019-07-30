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30.07.2019 - 09:42| AA

Askeri uçak evlerin arasına düştü

Pakistan'da havalanan eğitim uçağı, başkent İslamabad yakınlarında bir faciaya yol açtı. Evlerin arasına çakılan uçak alev aldı, beşi asker 12'si sivil 17 can kaybı var.

Askeri uçak evlerin arasına düştü

Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait eğitim uçağı, başkent İslamabad yakınlarında evlerin arasına düştü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, PAF'a ait eğitim uçağı İslamabad'a 30 kilometre yakınlıktaki Mora Kalu bölgesinde düştü.

Rutin eğitim faaliyeti sırasında evlerin bulunduğu bölgeye düşen uçağın kazanın ardından alev aldığı belirtilen açıklamada, çevredeki bazı evlerin de yangından zarar gördüğü ifade edildi.

Kazanın ardından Ravalpindi kentindeki askeri kurtarma ekipleri, 1122 Rescue ilk yardım ekipleri ile itfaiye olay yerinde söndürme ve kurtarma çalışmaları başlattı.

Kazada 5'i asker, 12'si sivil 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen askerlerden ikisinin yarbay rütbesinde olduğu açıklandı.

Uçağın düşme nedenine ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.

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