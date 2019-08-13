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13.08.2019 - 10:00

Aslan kral rekoru

Disney’in yeniden vizyona taşıdığı animasyon filmi Aslan Kral, dünyanın en çok hasılat yapan animasyon filmi olmayı başardı.

Aslan kral rekoru

İlk yayımlandığı 1994’te 7’den 70’e herkesin favori filmleri arasına girmeyi başaran Aslan Kral’ın yeni versiyonu geçen temmuz ayında vizyona girmişti.

Aslan Kral’ın yeni versiyonu geçen hafta sonu brüt 1.3 milyar dolar elde ederek Karlar Ülkesi’nin (Frozen) rekorunu kırdı. 2013’te vizyona girdiğinde dünyanın en çok hasılat yapan animasyon filmi “Karlar Ülkesi” gösterime girdikten sonra 1.2 milyar dolarla rekor gelir elde etmişti.

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