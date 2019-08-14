Atambayev ömür boyu hapis cezası alabilir

İlk operasyonun püskürtülmesi üzerine düzenlenen ikinci bir operasyonla gözaltına alınan eski cumhurbaşkanı Atambayev, darbe girişiminde bulunmakla da suçlanıyor. Atambayev’e kitlesel karışıklık organize etme, cinayet, cinayete teşebbüs, esir alma ve güvenlik güçlerine karşı şiddet kullanma gibi bir dizi ağır suçlama yöneltildi. Kırgızistan yasalarına göre, bu suçlamalar doğrultusunda Atambayev ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.