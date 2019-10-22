ATM değiliz!

Kirli havasıyla ünlü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin meşhur yarı maratonunun bu yılki ayağı da gerçekleştirildi. Dünyanın en kirli havalarından biri olmasıyla ünlü kentte yine birçok atlet gaz maskeleriyle koşarken, erkek haklarını savunduğunu belirten Hintli sivil toplum kuruluşları, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu. Radikal feminizme karşı olduklarını ve asıl ezilenin erkekler olduğunu savunan kalabalık grup, üzerinde ‘feminizm’ yazan ve attığı okla erkekleri vurduğu varsayılan kadın maketiyle katıldıkları maratonda ellerinde de birçok mesajı içeren dövizler taşıdı, maratonu gösteriye dönüştürdü.

Erkeklere yardım hattı

Bazıları Hintçe bazıları İngilizce hazırlanan dövizlerdeki mesajlarda ‘Her 6.5 dakikada bir, bir erkek intihar ediyor. Hükümet uyuyor mu?’, ‘Kadınlar erkekleri ATM makinesi olarak kullanıyor’, ‘Erkeklere sadece sperm bağışlayıcı olarak bakıyorlar’, ‘Feminizm sadece kadınların erkekten nefret etmesiyle alakalı’, ‘Cinsiyet eşitliği istiyoruz’, ‘Erkekler için komisyon kurulmalı’ gibi mesajlar dikkat çekti. Taşınan her dövizde ‘Erkekler için Yardım Hattı’ ibaresiyle telefon numaralarının yer alması da dikkat çekti.