Avramopoulos’tan Milliyet’e özel açıklama: Türkiye’siz bir AB düşünülemez

Türkiye’nin AB’ye başvuru yaptığı dönemden bu yana kat ettiği aşamaları kimsenin görmezden gelemeyeceğini söyleyen Avramopulos, “Türkiyesiz AB düşünülemez. İki husus çok önemli, AB Türkiye misyon anlaşması ve AB Türkiye delegasyonunun burada üstlendiği misyon. Son dönemde Türkiye makamlarının vize serbestisinin gerçekleşmediği için eleştiride bulunmasını anlayışla karşılıyorum. Haklı bir eleştiridir” dedi.

Geri kabul anlaşması

Avramopulos’un geri kabul anlaşmasının askıya alınmadığı yönündeki açıklamasını ise diplomatik bir kaynak süreci anlatarak Milliyet’e şöyle özetledi:

“Türkiye ile AB arasında 18 Mart Mutabakatı var. Bunun unsurlarından biri geri kabul anlaşması ve vize serbestisi. Bakan bey geri kabul anlaşmasını askıya aldıklarını söyledi. Anlatmak istediği ise Türkiye ve AB arasındaki geri kabul anlaşması 2014 yılında imzalandı ve yürürlüğe girdi, iki aşamalıydı. Birinci aşama geri kabul anlaşmasındaki Türk vatandaşları, ikinci aşama diğer ülke vatandaşları. Anlaşma Türk vatandaşları için yürürlüğe girdi ve devam ediyor. Shengen ülkelerindeki Türk vatandaşlarını AB’den Türkiye geri almak zorunda. 3’üncü ülke vatandaşları için ise geri kabul şu anlama gelecek. Üçüncü ülke vatandaşları için etkili olması için de Türkiye vize serbestisinin yürürlüğe girmesini ön şart koydu. Ekim 2018 son tarih olarak belirlenmişti.

18 Mart mutabakatı bağlamında, Türkiye’den Ege adalarına gidenlerin geri alınması konusunda hiçbir sorun olmadığını söyleyen diplomatik kaynağa göre; mutabakat bütün hükümleriyle geçerliliğini koruyor. Kendi vatandaşlarımızı geri kabul olsa da olmasa da anayasal yükümlülüklerden dolayı almak zorundayız. Ayrıca geri kabul Suriyelileri kapsamıyor. Çünkü göç krizi başlamadan çok önce tartışıldı ve müzakere edildi.”