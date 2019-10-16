Avrupa’nın ikilemi!

Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, genel olarak Avrupa’da yoğun eleştirilere uğrarken, bu durum, Avrupa’nın yaşadığı fikir karmaşasını da ortaya çıkardı. İngiliz “The Times” gazetesi, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın Batı bloku içindeki ciddi sorunları ifşa ettiğini belirttiği bir baş yazı yayımladı.

“Türkiye’nin Suriye’ye girişi: Avrupa’nın dilemması” başlıklı yazıda, “Türkiye’nin, Suriye’nin uzun savaşına askeri olarak girişi, zaten çatırdayan Batı ittifakında karmaşa ve dehşet saçıyor” ifadeleri kullanıldı. ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden asker çekme kararıyla başlayan harekatın Avrupa’yı bir ikilemle karşı karşıya bıraktığı belirtilen makalede, Avrupalı ülkelerin önündekinin “NATO’daki en büyük ordulardan birine ve gerçek bir jeopolitik ağırlığa sahip bir müttefiki mi, yoksa DAEŞ’in yenilmesinde önemli bir rol oynayan ama faydalı ömrünü çoktan doldurmuş olabilecek bir milis gücünü mü destekleyeceğiz?” sorusu olduğunu yazdı.

Makalede, Türkiye’nin başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri karşısında net tavır aldığı ve kendisini savunma hakkından vazgeçmeyeceğini gösterdiği belirtilerek “Avrupa Türkiye’yi tatmin ederken kendi vicdanını da rahatlatacak bir pozisyon bulmak için kıvranıyor. Harekatın derhal durdurulması çağrısının umursanması ihtimali düşük” ifadelerine yer verildi. Aynı yazıda, bu yılın sonunda AB’nin dış politikasının başına geçecek İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell’in “Türkleri durduracak sihirli bir gücümüz yok” sözleri de hatırlatıldı.

‘Rusya’ya iteriz’

“Sınırlı bir silah ambargosuna giden AB yine de Türkiye’nin hayati pozisyonunu dikkate almak zorunda” ifadesi kullanılan makalede, “Bir NATO müttefikine silah tedarikini reddetmek, onu Moskova’yla daha derin bir ilişkiye itmek olabilir” değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye’nin NATO’da tutulması için pek çok sağlam gerekçe olduğu vurgulanan makalede, “Bağları kopan, Rusya ve İran ile hizalanmış bir Türkiye, Batı için vahim bir zorluk teşkil edecektir” görüşüne yer verildi. Makalede, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı kapsamında 30 kilometrelik alanı aşmamasının önemli olduğuna dikkati çekilerek hapishanelerdeki DAEŞ militanlarını orada tutma sorumluluğunu da üstlenmesi gerektiği ifade edildi.

İngiliz bakana NATO içinde tepki!

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, “Türkiye, İngiltere’de de terör örgütü sayılan PKK gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye’nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri” dedi. “The Times” gazetesinin haberine göre, önceki gün Londra’da NATO Parlamenter Asamblesi’ndeki oturumda konuşan Wallace, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendirdi ve harekatı “zaruri” olarak niteledi. Türkiye’yi hedef alan Alman parlamenterin, askeri harekatın Birleşmiş Milletler sözleşmesinin “kendini savunma” kavramı kapsamına girip girmediği yönündeki sorusuna da yanıt veren Wallace, “Bu, böyle gelişmesini istemediğimiz bir durum. Ancak olan oldu ve bu süreçte insan haklarına uyulmasını temine çalışıyoruz” ifadesini kullandı. “The Times” ve “The Daily Telegraph”, İngiliz bakanın, Türkiye’ye destek veren sözlerinin, gerek NATO gerekse de hükümet kanadından tepki topladığını yazdı. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye’ye silah ihracatı lisanslarını incelemeye aldıklarını ve bu süreçte Suriye’de kullanılabilecek yeni silah ihracı lisansı vermeyeceklerini açıkladı.