Avustralya kavruluyor

Yangınlarla boğuşan Avustralya kavurucu yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Ülkenin en büyük kentlerinden Melbourne’de 125 yıllık bir rekorun kırılması ve sıcaklığın 39 derece üstüne çıkması bekleniyor. 8 Kasım’dan bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar, nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmeyi sürdürüyor. Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinin ardından Güney Avustralya, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde de en üst seviyede yangın alarmları verildi. -DIŞ HABERLER