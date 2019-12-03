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03.12.2019 - 12:10 | | DHA

Avustralya yangınlarla baş edemiyor

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan yangınlar sürüyor. Eyalet genelinde 54'ü kontrol altına alınamamış 111 yangın devam ediyor.

Avustralya yangınlarla baş edemiyor

İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, eyalet genelinde 54'ü kontrol altına alınmamış 111 yangın devam ediyor ve yangınlardan 2'si acil durum oluştururken 4'ü için de 'tehlike' uyarısı yapıldı. Yangınlara 2 bin 200'den fazla itfaiye personelinin müdahale ettiği belirtildi.

Öte yandan, Yengo ve Dharug Ulusal Parkları'ndaki yangınların Mangrove Mountain'a ve Lower Mangrove'a doğru ilerlediği ve şiddetli rüzgârdan dolayı yangınların olduğu noktalara yakın bölgelerin dumandan etkilendiği duyuruldu. Ayrıca, ilerleyen günlerde rüzgârlı havanın devam edeceğinin beklendiği açıklandı.

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştüDenizli'nin Honaz ilçesinde taş ocağında dinamitle yapılan kontrollü patlatma sırasında dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası, mahallenin futbol sahasına düştü. O anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
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