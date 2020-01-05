Son dakika | Avustralya'da orman yangınları durdurulamıyor

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülke genelinde kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadelede destek için yaklaşık 3 bin askeri personelin görevlendirileceğini duyurdu.

Morrison basına yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle bu mevsimde şimdiye kadar 23 kişinin öldüğünün doğrulandığını belirterek, "Son zamanlarda, özellikle bu hafta boyunca, bu felaketin tamamen yeni bir seviyeye yükseldiğini gördük. Önümüzdeki 24 saat boyunca başka bir zorlukla (artan hava sıcaklıkları) karşı karşıyayız." diye konuştu.

Yangınlar nedeniyle ilave yardıma ihtiyaç duyan topluluklar olduğunu vurgulayan Morrison, genel valinin onayıyla, yangından etkilenen bölgelerdeki topluluklara yardım için askeri birlikler konuşlandırılacağının altını çizdi.

Morrison, bu ay Hindistan ve Japonya'ya planlanan ziyaretlerinin ertelendiğini de kaydetti.

Kriz sürecinde 4 yangın söndürme uçağı kiralamak için 20 milyon Avustralya doları (14 milyon dolar) harcanacağı bilgisini paylaşan Morrison, donanmaya ait "HMAS Adelaide" gemisinin, yangından etkilenen Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleri kıyıları yakınlarındaki kişilerin tahliye işlemlerine destek için gönderildiğini belirtti.

Ülkenin doğu ve güney kesimlerindeki bazı yerlerde, hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yangınların artmasından ve yerleşim yerlerine sıçramasından endişe ediliyor.

Öte yandan, eylülden bu yana farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle can kayıpları Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde kaydedilirken, bin 500'den fazla evin de kül olduğu ifade ediliyor.

Binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan yaklaşık bin kişi, dün donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemileriyle tahliye edilmişti.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Mallacoota dahil 6 bölge ve tatil köyü için "felaket durumu" ilan etmişti.

Victoria'nın bazı kesimlerinde, halktan kara yoluyla bulundukları yerleri tahliye etmeleri istenmiş, tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu.

Yetkililer, dün, eyalet genelinde yangınlar nedeniyle 28 kişiden haber alınamadığını bildirmişti.

Diğer yandan, Yeni Güney Galler'de yetkililer, önceki sabah, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemişti.

Eyaletin bazı kesimlerinde de binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı.

Sidney ve Canberra kentine giden otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşmuş, yola çıkanların çoğunun tatilini yarıda kesenler olduğu kaydedilmişti.

Araçlar, süpermarket ve benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.