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30.12.2019 - 16:04 | | AA

Avustralya'da yılbaşında havai fişek yasağı

Aylardır orman yangınlarıyla boğuşan ada ülkesi, söz konusu yasağın yalnızca Sydney'de geçersiz olduğunu açıkladı.

Avustralya'da yılbaşında havai fişek yasağı

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kenti haricinde yılbaşı kutlamalarında yangın riski nedeniyle havai fişek kullanımı yasaklandı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Servisi (NSW RFS), yeni yıla ilk giren kıta olan Avustralya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek yasağına Sydney'i dahil etmedi.

NSW RFS, havai fişek üreticileri ve turizm sektörü temsilcilerinin baskısı sonucu Sydney'de pazar günü yapılacak kutlamalarda havai fişek kullanımına onay verdi.

Uzun süredir yangınlarla boğuşan Yeni Güney Galler'de kasımda olağanüstü hal ilan edilmiş ve yangına yol açabilecek tüm etkinlikler yasaklanmıştı.

Sydney'de 8,5 ton havai fişek kullanılmıştı

Düzenlediği görkemli gösteriler nedeniyle yeni yıl kutlamalarının sembolü haline gelen Sydney'de geçen yıl 8,5 ton havai fişek kullanılmış ve gösterileri 1,6 milyondan fazla kişi yerinde izlemişti.

Kentte yaklaşık 10 dakika süren ve 5,78 milyon dolara mal olan gösterilerden 133 milyon Avustralya doları gelir elde edilmişti.

Yeni Güney Galler'deki yangınlar nedeniyle eylül ayından bu yana en az 10 kişi ölmüş, yaklaşık 5 milyon hektarlık alan kül olmuş ve 1000'den fazla ev yangında yok olmuştu.

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