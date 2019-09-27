Avusturya'da kritik seçim

Avusturya'da 29 Eylül Pazar günü, 6 milyon 400 bin seçmen 33'üncü hükümeti belirlemek için sandıklara gidecek.

Ülkede 2017'nin sonunda kurulan ve 17 ay süren aşırı sağcı hükümetin, eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin karıştığı "ihale pazarlıklarının" yer aldığı skandal görüntüler sonrası çökmesinin ardından alınan erken genel seçim kararı iki yıl sonra yeniden sandıkların kurulmasına neden oldu.

Ülkeyi yaklaşık 4 aydır Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından görevlendirilen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein'ın üst düzey bürokratlardan oluşturduğu geçici hükümet yönetiyor.

Seçime bir haftadan az süre kala, parti liderlerinin neredeyse her gün çeşitli televizyon kanallarında katıldıkları tartışma programları ülke gündemini belirlerken, sert geçen tartışmalar siyasetin tansiyonunu da artırıyor.

Seçim öncesi gündemi, partilerin somut vaatlerinden ziyade aşırı sağcı koalisyon hükümetinin sonunu getiren ihale pazarlığı, eski Başbakan Sebastian Kurz ve partisinin maliyeye beyan etmediği iddia edilen şahıslardan alınan maddi yardımlar ve son yıllarda Avrupa'daki seçimlerin değişmeyen başlıkları göç, mülteci ve "siyasal İslam" gibi konular oluşturuyor.

Avusturya, yaklaşık 8 milyon 800 bin nüfusuyla Orta Avrupa'nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri durumunda. 1 milyon 400 bin yabancının yaşadığı ülkede, yaklaşık 800 bin Müslüman bulunuyor. Avusturya İstatistik Kurumuna göre ülke nüfusunun yüzde 23,3'nü göçmen kökenli vatandaşlar oluşturuyor.

6 milyon 400 bin seçmen oy kullanacak

Ülkede pazar günü yapılacak seçimlerde 6 milyon 400 bin seçmen, 33'üncü hükümeti belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Ulusal çapta 8 partinin yarışacağı seçimlerde, bin 476 milletvekili adayı 183 sandalyeden oluşan Federal Meclise girmek için mücadele verecek.

27 Türk kökenli milletvekili adayı yarışıyor

Türk kökenli yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı ülkede, 100 binin üzerinde Türk seçmen bulunurken, Türk kökenli 27 milletvekili adayı ae parlamentoda yer alabilmek için yarışacak.

Türk adayların büyük çoğunluğu, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) ve Yeşiller Partisinin listelerinde yer bulurken, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) gibi ana akım partilerin Türk adaylara şans vermemesi dikkati çekiyor.

Ülke genelinde 39 seçim bölgesinde, 10 bin 181 seçim lokalinde kurulacak yaklaşık 12 bin sandıkta seçmenler, yerel saatle 07.00-17.00 arasında oy kullanabilecek.

Oy kullanma yaşı 16

Seçim barajının yüzde 4 olduğu Avusturya'da, 16 yaşını dolduran herkes oy kullanabilirken, oy kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca ülke dışında yaşayan Avusturyalılar da "mektup oyu" olarak adlandırılan yöntemle posta yoluyla oylarını kullanabiliyor.

Beş parti parlamentoya girebilir

Ülkenin en köklü iki partisi SPÖ ve ÖVP'nin yanı sıra İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazilere yakın isimler tarafından kurulan FPÖ, Batı toplumlarında iklim ve çevrenin korunmasına yönelik bilincin artmasıyla 80'lerin başında kurulan Yeşiller ve 2012'den bu yana Avusturya siyasetinde varlık gösteren NEOS seçimler sonrası meclise girmesi öngörülen partiler olarak öne çıkıyor.

Ülkede son haftalarda yapılan anketlere göre Sebastian Kurz'un liderliğini yaptığı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yaklaşık yüzde 33'lük oy oranıyla birinci parti konumunda.

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22 ile ikinci, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 20 ile üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca geçen seçimlerde meclis dışında kalan Yeşiller Partisinin oy oranının yüzde 12 seviyelerinde olduğu dikkati çekerken, liberal Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) ise yüzde 8 oy alacağı tahmin ediliyor.

Koalisyon seçenekleri

Ülkede seçimler sonrası 3 farklı koalisyon senaryosu ön plana çıkıyor. Siyasi söylem ve parti programı olarak birbirine çok benzeyen ÖVP ve FPÖ'nün kuracağı ikinci aşırı sağcı koalisyon hükümeti en güçlü olasılık olarak görünüyor.

Bir diğer seçenek ise merkez sağ ÖVP, Yeşiller ve NEOS üçlü koalisyonu. Özellikle Yeşiller ve ÖVP'nin parti programı arasındaki çok sayıda uyuşmazlık nedeniyle bu seçenek gerçekleşmesi zor ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Avusturya'nın en köklü iki partisi ÖVP ve SPÖ'den oluşacak koalisyonun ise iki parti arasındaki taban tabana zıt söylem farklılığı nedeniyle gerçekçi bir ihtimal olarak görünmüyor.