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19.07.2019 - 09:34| AA

Avusturya'da uçak düştü

Tirol'deki Leutasch kasabası yakınlarındaki Wetterstein Dağları'na çakılan küçük uçakta kurtulan yok, üç kişi öldü.

Avusturya'da uçak düştü

Avusturya’nın Tirol eyaletine bağlı Leutasch kasabası yakınlarında bir küçük uçak düştü.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, küçük bir uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle Wetterstein Dağları'na çakıldığı bildirildi.

Tirol polisinin olaya ilişkin Tiroler Tageszeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre uçakta bulunan 3 kişinin öldüğü, daha fazla ölü veya yaralının olup olmadığına ilişkin araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Haberde, uçağın modelinin, nereden havalandığının ve düşme nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

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