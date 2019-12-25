Ayakkabının tabanına saklamış! Tam 8 tane...

Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda nadir görülen 8 kuşu yasa dışı yollarla sınırdan geçirmeye çalışan adam yakalandı. Filistin vatandaşı olduğu belirtilen şahıs, kuşları ayakkabıların tabanına gizledi. Polis ekipleri ayakkabılardan çıkardığı kuşları kafeslere koydu. Kuş kaçakçılığı yapmaya çalışan zanlı ise gözaltına alındı.