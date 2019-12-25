MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ayakkabının tabanına saklamış! Tam 8 tane...
ABONE OL
25.12.2019 - 11:04 | | İHA

Ayakkabının tabanına saklamış! Tam 8 tane...

Ürdün'den Batı Şeria'ya 8 nadir kuşu ayakkabılara gizleyip kaçırmaya çalışan adam yakalandı.

Ayakkabının tabanına saklamış! Tam 8 tane...

Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda nadir görülen 8 kuşu yasa dışı yollarla sınırdan geçirmeye çalışan adam yakalandı. Filistin vatandaşı olduğu belirtilen şahıs, kuşları ayakkabıların tabanına gizledi. Polis ekipleri ayakkabılardan çıkardığı kuşları kafeslere koydu. Kuş kaçakçılığı yapmaya çalışan zanlı ise gözaltına alındı.

    Silahla öldürülmüş köpeğini gören kadın sinir krizi geçirdiSilivri sahilinde bir bahçede bağlı halde bulunan köpek, silahla vurularak öldürüldü. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uyuşturucu tacirleri yakalandı!

    Uyuşturucu tacirleri yakalandı!

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber