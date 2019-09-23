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23.09.2019 - 11:05 | | AA

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan askerlerince açılan ateş sonucu şehit düştü.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramin Abdulrehmanov isimli askerin, dün yanlışlıkla mevziler arasındaki alana girdiği ve Ermeni askerlerince vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden askerin naaşının güvenli şekilde tahliye edilmesi için Azerbaycan tarafının Uluslararası Kızılhaç Komitesine başvuruda bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, Ermenistan medyasının Azerbaycan ordusunun cephe hattında provokasyon yaptığı yönündeki iddialarını da yalanladı.

 

Uçakta panik! Bir anda ayağa kalktı ve...ABD'de bir yolcu, uçak havadayken yerinden kalkıp ayakta esrar içmeye kalkınca, pilot güvenlik sebebiyle Denver'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.
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