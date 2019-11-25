Azez’de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Halep’e bağlı Azez’de bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan saldırı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez’deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 masum sivili de ağır yaraladı."