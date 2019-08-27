Azez'de terör saldırısı: 2 ölü

Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in güneyinde Kefer Kelbin yolunda yolcu dolu minibüsün geçişi sırasında tuzaklanmış mayın patladı.

Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde de Azez ilçe merkezine havan saldırıları yapılmış, boş arazilerin hedef alınmasıyla ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Güvenlik güçleri her iki saldırıyı da terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü, sık aralıklarla Azez'deki sivil yerleşimleri hedef alıyor.