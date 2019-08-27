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27.08.2019 - 10:58| AA

Azez'de terör saldırısı: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, minibüsün geçişi sırasında yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Azez'de terör saldırısı: 2 ölü

Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in güneyinde Kefer Kelbin yolunda yolcu dolu minibüsün geçişi sırasında tuzaklanmış mayın patladı.

Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde de Azez ilçe merkezine havan saldırıları yapılmış, boş arazilerin hedef alınmasıyla ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Güvenlik güçleri her iki saldırıyı da terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü, sık aralıklarla Azez'deki sivil yerleşimleri hedef alıyor.

 

Esenyurt'ta rezidansta yangın paniğiİstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkındaki elektrik saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, itfaiye amiri rezidansın üst katında oturan vatandaşlara megafon ile "Daire kapılarını açmayın, camlarınızı kapatın" diye seslendi.
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