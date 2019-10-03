‘Azil değil, darbe girişimi!’

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil süreci devam ederken, Trump, azil soruşturmasına ilişkin Twitter hesabından sert açıklamalarda bulundu. Trump, “Bu konu (azil soruşturması) hakkında her gün daha fazla şey öğrendikçe, şu anda olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum. Bu darbe, halkın gücünü, oylarını, özgürlüklerini, anayasal haklarını, dinlerini, askerlerini, sınırdaki duvarlarını ve ABD vatandaşı olarak tanrı vergisi vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresi’ndeki Demokratların Trump’a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu. Trump’ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden’ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, “Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden’ı araştırmalı” ifadelerini kullanmıştı.



Pompeo itiraf etti



Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı ve hakkında azil soruşturması başlatılmasına yol açan telefon konuşmasına tanıklık ettiğini doğruladı.



Pompeo, Roma’da İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı ve “görüşmede hazır bulunduğunu” ifade etti. Pompeo, görüşmenin içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Pompeo’nun telefon görüşmesini dinlediğine dair iddia, ilk olarak Wall Street Journal tarafından gündeme getirilmişti. Washington’daki siyasi yorumcular, görüşmeye tanık olan Pompeo’nun da soruşturma kapsamında ifadesinin alınabileceğine dikkati çekiyor. Pompeo, daha önce yaptığı açıklamalarda, görüşmeyle ilgili yapılan şikayet başvurusundan haberdar olmadığını açıklamış, orada hazır bulunduğundan da söz etmemişti.



Bununla birlikte Reuters ajansının, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump’ın Özel Ukrayna Temsilcisi iken geçen hafta istifa eden Kurt Volker ile Mayıs ayında görevden alınan ABD’nin Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch, Kongre’de ifade vermeyi kabul etti. Ukrayna hakkındaki bilgileri nedeniyle verdikleri ifadenin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından açılan azil soruşturmasında önemli rol oynayabileceği düşünülüyor.



‘Ulusal çıkarımız’



Bununla birlikte Trump’ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yaptığı telefon görüşmesi de gündem yaratmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi iddiasıyla açılan soruşturmada ABD Başkanı Donald Trump’a yardımcı olmanın ülkenin ulusal çıkarları içerisinde olduğunu belirtti. Trump’ın, Morrison ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya soruşturması konusunda yardım istediğini iddia edilmişti.



‘Bacaklarından vurun!’



ABD’de yeni yayımlanan bir kitap, Başkan Donald Trump’ın, göçmen akışını durdurmak için ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin bacaklarına ateş edilmesi önerisinde bulunduğunu iddia ediyor. “Sınır Savaşları: Trump’ın Göçmenlere Saldırısı” isimli kitapta, Trump’ın, Mart 2019’da bir hafta içerisinde Meksika sınırından kaçak geçişleri durdurma çabaları ele alınıyor. Kitapta yer verilen bir iddiaya göre, Trump, danışmanlarıyla yaptığı özel bir konuşmada, göçmenlere bacaklarından ateş edilmesi önerisi getirmiş, ancak kendisine bunun yasalara aykırı olduğu ifade edilmiş. “New York Times” gazetesinden iki gazetecinin hazırladığı kitapta, Trump’ın göçmen akınını durdurmak için elektrik akımı, sivri parmaklıklı duvar, yılan veya timsah dolu hendekler gibi aşırı yöntemlere baş vurmak istediği ifade ediliyor.