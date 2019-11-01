Azil için ilk adım atıldı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması sürecini resmileştiren tasarıyı onaylayarak, sürece ilişkin ilk adımı attı. Onaylanan tasarı, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin kuralları içeriyor. Oylama, sürecin şu anda Kongre’deki iki parti içinde ne kadar desteğe sahip olduğunun da resmi bir testi niteliği taşıdı. 435 sandalyeden 234’ünü elinde bulunduran Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk parti konumunda ve tasarının geçmesi için salt çoğunluk yetiyordu. Tasarı 196’ye karşı 232 oyla geçti. Yani Kongre üyelerinin tamamına yakını parti çizgisinde oy kullandı. Demokratlar’dan iki üye ve Cumhuriyetçiler’in tamamı ise tasarı aleyhinde oy kullandı.



Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin önderliğinde sunulan tasarı, azil sürecinin işleyişine ilişkin prosedürleri belirliyor. Tasarıya göre, konuyla ilgili yetkililerin, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nde halka açık ifadeler vermesi öngörülüyor. Ayrıca azil sürecinde yer alan komiteler, açık ve kapalı oturumların kayıtlarını Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’ne de iletebilecek.









‘Büyük cadı avı’



Başkan Trump, Demokrat Parti’nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketi Burisma’yla iş yapan oğlu Hunter Biden hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddiaları konusunda Ukrayna’ya baskı yapmakla suçlanıyor. Ancak ABD Başkanı, bunu bir “cadı avı” olarak niteliyor. Nitekim Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kabul edilen tasarıya tepki gösterdi ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin dökümünün okunması çağrısında bulundu. Azil soruşturmasını, “Amerikan tarihindeki en büyük cadı avı” olarak nitelendirmeyi sürdüren Trump, azil sürecinin piyasaları da etkilediğini vurguladı.



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da “Başkan Trump yanlış hiçbir şey yapmadı, Demokratlar da bunu biliyor. Nancy Pelosi’nin ve Demokratlar’ın bu gayrimeşru azil sürecine karşı delice takıntıları, Başkan Trump’ı değil, Amerikan halkını incitiyor” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, azil süreci için “Bu süreç adaletsiz, anayasaya aykırı ve temelinde Amerika’ya uygun değildir” nitelemesi yapıldı.



‘Bazı şeyler asla değişmez baba’



Trump’ın kızı Ivanka Trump, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’ni yazan ve ABD’nin 3’üncü Başkanı Thomas Jefferson’ın, “Dudaklarımdan düşen ya da kalemimden akan her kelimeyi yakalayıp saptıran düşmanlar ve casuslarla çevrili” sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bazı şeyler asla değişmez baba!” ifadelerini kullandı.



Bu kez de köpeği montajladı



ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından, DAEŞ lideri Bağdadi’nin ölü ele geçirildiği operasyonda görev alan köpeğin bu kez de montajlı bir fotoğrafını paylaştı. Trump, “pati simgeli” bir madalya taktığı görülen fotoğrafı “Amerikan Kahramanı” notuyla paylaşırken, bu fotoğrafın fotomontaj olduğunun anlaşılması uzun sürmedi. Fotoğrafın orijinalinin, Trump’ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.