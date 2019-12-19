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19.12.2019 - 02:39 | | AA

Azil soruşturma Trump'a mı yarıyor? Yeni ankete bakın

ABD Başkanı Donald Trump'a kamuoyu desteği, hakkında azil soruşturması başlatılmasının ardından yüzde 6 artış gösterdi.

Azil soruşturma Trump'a mı yarıyor? Yeni ankete bakın

Küresel araştırma şirketi Gallup'un son anketine göre, Trump'a olan destek azil sürecinin başlaması ile arttı.

Cumhuriyetçiler arasında Trump'a olan destek yüzde 89'u buluyor.

Amerikan halkı, Trump'ın azledilmesi konusunda da görüş ayrılığı yaşıyor. Ankete katılanların yüzde 51'i Trump'ın azledilmesine karşı çıkarken, yüzde 46'ı ise azledilmesi gerektiğini düşünüyor.

Ankete göre, Trump'a olan destek azil sürecinin başlaması ile 6 puan artarak yüzde 45'e yükseldi

Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddelerinin görüşüldüğü ve oylanacağı oturum Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde devam ediyor.

Trump, eski ABD başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak 3'üncü başkan olacak.

Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde azledilmesi durumunda, süreç Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'ya taşınacak ve burada bir yargılama süreci başlayacak.

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