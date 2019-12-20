Babasının kahramanı

İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde 3 yaşındaki Stefan Snowden, babasının hayatını kurtardı ve ülkede kahraman ilan edildi. Stefan, evde babasıyla yalnızken, epilepsi hastası olan babası kriz geçirerek bilincini kaybetti. Küçük çocuk babasına yardım çağırmak için oyuncak kamyonetine binip otobana çıktı. 600 m boyunca trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda ilerleyen Stefan’ı iki kadın sürücü fark etti. Stefan polise götürüldükten sonra olay anlaşıldı ve babasına yardım gönderildi. -DIŞ HABERLER