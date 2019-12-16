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16.12.2019 - 22:23 | | AA

BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına ABD'de lobicilik faaliyetleri yürüten bir kuruluşun, ABD'li bazı senatörlere Türkiye'ye yaptırım uygulaması için çalışma yaptığı ortaya çıktı.

BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

 

Kamuya açık kaynaklardan edinilen mail kayıtlarına göre, Türkiye'ye Suriye'deki operasyonları nedeniyle yaptırım öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından, Akin Gump isimli Washington merkezli lobicilik firması, ABD'li iki senatöre bir mail gönderdi.

Firmanın 7 Kasım tarihli mailinde, senatörlere BAE'nin Washington Büyükelçiliği adına ulaşıldığı belirtildi.

BAE'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı kınadığı vurgulanan mailde, "BAE, ABD Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı gibi Türkiye'ye karşı yaptırım adımlarını destekliyor." ifadesine yer verilmesi dikkati çekti.

Katar hedef gösterildi

Mailde, BAE'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınarken, Katar'ın bu harekatı desteklediği ve Türkiye'ye desteğini arttırdığı kaydedildi.

Söz konusu desteğe ilişkin bazı linklerin de paylaşıldığı mailin sonunda, "ABD, Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam ederken ve Senato Türkiye'ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mailin hangi senatörlere atıldığına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Öte yandan, BAE'nin Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısı

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, geçen hafta Türkiye'ye, Rusya'dan S400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı 29 Ekim'de Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Senato Genel Kurulunda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisindeki yaptırım tasarılarının metinleri tamamen aynı olmadığı için Trump'ın önüne gitmeden önce komisyonda iki tasarının tek bir metin haline getirilmesi gerekiyor.

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