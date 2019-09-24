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24.09.2019 - 07:50 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Bağdadi İdlib’de olabilir

Irak istihbarat örgütü, terör örgütü DAEŞ’in lideri Ebu Bekir El Bağdadi ve lider kadrosundan çok sayıda önemli ismin, Suriye’nin İdlib vilayetinde saklandığını duyurdu.

Bağdadi İdlib’de olabilir

Irak’ın operasyonları sonucu Musul’un ardından, Telafer ve Şengal’den çıkarılınca silahlı güçlerini Suriye’ye çeken DAEŞ, Deyr ez Zor’da da kontrolü kaybetmişti. Son olarak Deyr ez Zor’un Bağoz kasabasında görüldüğü açıklanan Bağdadi hakkında onlarca kez öldürüldüğüne yönelik haberler yapıldı. Bağoz’un ABD destekli terör örgütü DSG-YPG’ye teslim edilmesi sonrası bölgeden ayrılan Bağdadi’nin, kendisine yakın üst düzey örgüt yöneticileriyle Suriye’nin İdlib bölgesine geçtiği ileri sürüldü.

Irak Haber Ajansı’na konuşan İçişleri Bakanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Genel Müdürü Ebu Ali El Basri, Bağdadi’nin İdlib’de gizlendiğini iddia etti. El Basri, Bağdadi’nin aylar sonra ilk kez yayınlanan konuşmasında örgüte, Afrika ile Asya’da örgütün etkin olduğu alanlarda yeni bir Irak, Suriye ve Afganistan yaratılması talimatı verdiğini kaydetti.

 

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