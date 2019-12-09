Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu havalimanı yakınına roketli saldırı

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yaşanan kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
En az 4 roketin düştüğünü belirten yerel kaynaklar, kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağının görüldüğünü ve sirenlerin ötmeye başladığını kaydetti.
Ayrıca saldırı nedeniyle bir Air France seferi de dahil olmak üzere uluslararası uçuşların kentin kuzeydoğusuna yönlendirildiği kaydedildi.
El Arabiya kanalı, saldırının ABD askerlerini hedef aldığını öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.