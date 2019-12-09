MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu havalimanı yakınına roketli saldırı
ABONE OL
09.12.2019 - 07:11 |

Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu havalimanı yakınına roketli saldırı

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu havalimanı yakınına roketli saldırı

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yaşanan kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

En az 4 roketin düştüğünü belirten yerel kaynaklar, kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağının görüldüğünü ve sirenlerin ötmeye başladığını kaydetti.

Ayrıca saldırı nedeniyle bir Air France seferi de dahil olmak üzere uluslararası uçuşların kentin kuzeydoğusuna yönlendirildiği kaydedildi.

El Arabiya kanalı, saldırının ABD askerlerini hedef aldığını öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK bursu ne zaman yatıyor? KYK burs/kredi ödemeleri ne zaman?

KYK bursu ne zaman yatıyor? KYK burs/kredi ödemeleri ne zaman?

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

Sıradaki Haber