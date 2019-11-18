Bağdat'ta göstericiler üçüncü köprüye de yerleşti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen Yeşil Bölge'ye giden güzergahtaki Ahrar Köprüsü'ne yerleşti.

Göstericiler, daha önce Tahrir Meydanı'na çekilmek zorunda kaldıkları Ahrar Köprüsü'ne yeniden ulaşmak için gece saatlerinde harekete geçti. Güvenlik güçlerinin ses ve göz yaşartıcı bombalarına rağmen göstericiler köprüye çıktı.

Göstericiler, köprünün ortasına derme çatma duvarlar örerek güvenlik güçleri ile arasına ikinci bir bariyer oluşturdu. Köprüye daha önce kurulan beton bariyerlerin arkasında ise güvenlik güçleri yer alıyor.

Ahrar Köprüsü, göstericilerin yerleşmesi üzerine yeniden araç ve yaya trafiğine kapandı.

Öte yandan hükümet binaları ve yabancı ülke temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye çıkan Sinek ve Cumhuriyet köprüleri de göstericilerin kontrolünde bulunuyor.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve halen devam eden gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı.