Bağdat'ta, 'milyonluk gösteri' öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

Ülkenin başta Kerbela ve Necef olmak üzere orta ve diğer güney kentlerinden yüzlerce kişi gösteriye katılmak için Bağdat’a geldi.

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Bölge çevresinde çok sayıda asker nöbette bekliyor.

Başkentteki askeri kontrol noktalarında da artış dikkati çekti.

Bağdat’ın merkezindeki Tahrir Meydanı’nda düzenlenmesi beklenen "milyonluk gösteri" öncesi, gösterileri organize edenler tarafından yapılan çağrılarda protestoların barışçıl olması ve Yeşil Bölge’ye geçmek için şartların zorlanmaması istendi.- Şii milis liderinden “ölümler artacak” açıklamasıHaşdi Şabi’ye bağlı Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazeli yaptığı basın açıklamasında, beklenen geniş çaplı gösteriler kanalıyla Bağdat’ta kaos ortamı yaratılmak istendiği ve bu gerçekleşirse ölümlerin artacağı uyarısında bulundu.