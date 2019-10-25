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25.10.2019 - 13:15 | | AA

Bağdat'taki gösterilerde ölü sayısı artıyor

Irak'ın başkentinde hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı ikiye çıktı, çatışmalar sürüyor.

Bağdat'taki gösterilerde ölü sayısı artıyor

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin başkent Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere sert müdahalesi sonucu 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tahrir Meydanı'na gelen onlarca ambulans, atılan gaz bombalarından etkilenen yaralıları çevredeki hastanelere taşıyor.

Tahrir Meydanı'ndan hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu daha önce de 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

 

 

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