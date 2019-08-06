‘Bağnazlığı kınamalıyız’

ABD’de önceki gün Teksas ve Ohio’da 31 kişinin öldürüldüğü saldırıların yarattığı şok etkisi devam ediyor. Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken ABD Başkanı Donald Trump saldırıların ardından yaptığı açıklamada, “Nefretin ülkemizde yeri yok. Belki de bu tip saldırıları durdurmak için daha fazla şey yapılmalı” dedi. Trump, dünkü açıklamasında ABD’nin bağnazlığı, nefreti ve beyaz üstünlüğünü kınaması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca ‘esnek’ silah yasalarına vurgu yaparak, silah satışında daha sıkı geçmiş sorgulaması öngören bir yasa istediğini belirtti.

Saldırılar ülkede silah tartışmasını yeniden alevlendirdi ve silah lobisinin büyük desteğini alan Trump’a yönelik sert eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı çevreler Trump’ın beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların şiddetiyle ilgili bir açıklama yapmamasını eleştiriyor. Eleştiri oklarının yöneldiği Trump, söylemleriyle “ırkçıları cesaretlendirmekle” de suçlanıyor. Teksas, El Paso’da 22 kişinin hayatını kaybettiği olaydaki saldırganın bölgedeki Latin Amerika kökenlileri hedef aldığı belirtiliyor. Saldırı öncesi internette yayınlanan ve Latin Amerikalılar’ı hedef alan bildirinin saldırgana ait olduğu belirtiliyor. Ohio’da 9 kişiyi öldüren saldırganın amacıyla ilgili henüz net bilgi bulunmuyor.

Katliam şarjörü kullandı!

Ohio’da gerçekleşen saldırıyla ilgili ilginç detaylar da su yüzüne çıkmaya başladı. 24 yaşındaki saldırgan Connor Betts’in ateş açmaya başlamasından bir dakika sonra vurulduğu açıklandı. Çelik yelek giyen ve yedek şarjörleri bulunan Betts’in bir bara girmeye çalışırken öldürüldüğünü söyledi. Saldırganın üzerinde 100 mermi kapasiteli şarjörlerden bulunduğu öne sürülüyor. Saldırganın bu şarjörleri rahatlıkla elde etmesi ABD’de yeni bir tartışma yarattı. İnternet üzerinden 120 dolara satın alınabilen şarjörlerin yalnızca böyle bir katliam amacıyla kullanılacağı yönünde eleştiriler yapılıyor. Saldırganın silahını internetten sipariş ettiği ve adli sicilinde yasal olarak silah almasına engel olacak bir durumun olmadığı belirtiliyor.