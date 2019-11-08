MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriBahçesindeki lav tüneline düşerek öldü
08.11.2019 - 11:25 | | AA

Bahçesindeki lav tüneline düşerek öldü

ABD Hawaii'de bahçesindeki ağaçları kesen yaşlı adam, volkanik erimeler sonucu oluşan yedi metrelik tünele düştü.

Bahçesindeki lav tüneline düşerek öldü

Hawaii'de kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki bir erkeğin, bahçesindeki lav tüneline düşerek öldüğü anlaşıldı.

BBC'nin haberine göre, olay, adamın evinin bahçesindeki ağaçları kestiği sırada meydana geldi.

Hawaii polisinden yüzbaşı Robert Wagner, volkanik erimeler sonucu oluşan tünelin yaklaşık 7 metre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde olduğunu belirtti.

İtfaiye ekipleri dün tünelde adamın cesedini buldu.

Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün Mevlid Kandili...Bugün hangi dualar okunur? İşte Mevlid Kandil'nde okunabilir dualar

Bugün Mevlid Kandili...Bugün hangi dualar okunur? İşte Mevlid Kandil'nde okunabilir dualar

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı e devlet giriş

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı e devlet giriş

Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?

Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?

Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanında Çilem ve Azra arasında büyuük hesaplaşma!

Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanında Çilem ve Azra arasında büyuük hesaplaşma!

Sıradaki Haber