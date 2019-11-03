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03.11.2019 - 10:47 | | İHA

Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek ve Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Beşinci Toplantısı’nın hazırlıkları ele alınacak.

Çavuşoğlu bugün ayrıca Doha’da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu toplantısına katılacak.

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