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27.10.2019 - 23:57 | | AA

Bakan Çavuşoğlu Norveç'te PKK'lıların saldırısına uğrayan Türk aile ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan Türk aile ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Norveç'te PKK'lıların saldırısına uğrayan Türk aile ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, içinde bir bebek de olan aracı saldırıya uğrayan Kadir Kökyer'i arayarak, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu, bağlı dernekler ve Türk sivil toplum kuruluşlarınca Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlenmiş ve eylemin ardından terör örgütü PKK yandaşları gösteriden dönenlere saldırmıştı.

İçinde bir bebek ile ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla yapılan saldırı görüntülenmişti.

Saldırılan araçtaki Tuğba Kökyer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darbettiler." ifadelerini kullanmıştı.

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