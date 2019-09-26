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HaberlerDünyaBakan Çavuşoğlu'nun New York temasları
26.09.2019 - 06:45 | | AA

Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından New York'ta düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine iştirak etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

 

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine katıldı.

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Çavuşoğlu daha sonra da Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Manescu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlunun New York temasları

Bakan Çavuşoğlu, New York'taki temas ve görüşmelerine bugün de devam edecek.

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