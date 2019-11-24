Bakanın ‘hafıza kaybı’ çabuk geçti!

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Şamari’nin halen İsveç vatandaşı olduğunu doğruladı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, gizemini koruyan ve Irak’ın önemli bir bakanı olarak görev yapan Şamari’nin 2012 yılında İsveç’e geldiğini, üç yıl sonra da bu ülke vatandaşlığını aldığını yazdı.

İsveç vatandaşı olduktan sonra 2015 yılından beri “hafıza kaybı” yaşıyorum diyerek hastalık parası alan ve zaman zaman Irak’ta yaşadığı belirtilen Şamari’nin 2016 yılında ciddi suçlamalarla İsveç’te hapise atıldığı uzun bir tutukluluk dönemi sonrası serbest bırakıldıktan sonra bu yılın ilk baharında Irak Savunma Bakanı olarak ekranlarda boy gösterdiği öne sürüldü. İsveç medyası, Şamari’nin Saddam Hüseyin’in Baath Partisi üyesi olduğunu ve uzun süre hak etmediği hastalık parası almaktan ötürü halen sahtekarlıkla suçlandığını kaydediyor.