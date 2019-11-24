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24.11.2019 - 07:50 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Bakanın ‘hafıza kaybı’ çabuk geçti!

Irak Savunma Bakanı Necah El Şamari’nin İsveç vatandaşı olduğu ve bu ülkede “hafıza kaybı hastalığı yaşıyorum” diyerek sahtekarlıkla uzun süre hastalık parası aldığı ortaya çıktı.

Bakanın ‘hafıza kaybı’ çabuk geçti!

 

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Şamari’nin halen İsveç vatandaşı olduğunu doğruladı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, gizemini koruyan ve Irak’ın önemli bir bakanı olarak görev yapan Şamari’nin 2012 yılında İsveç’e geldiğini, üç yıl sonra da bu ülke vatandaşlığını aldığını yazdı.

İsveç vatandaşı olduktan sonra 2015 yılından beri “hafıza kaybı” yaşıyorum diyerek hastalık parası alan ve zaman zaman Irak’ta yaşadığı belirtilen Şamari’nin 2016 yılında ciddi suçlamalarla İsveç’te hapise atıldığı uzun bir tutukluluk dönemi sonrası serbest bırakıldıktan sonra bu yılın ilk baharında Irak Savunma Bakanı olarak ekranlarda boy gösterdiği öne sürüldü. İsveç medyası, Şamari’nin Saddam Hüseyin’in Baath Partisi üyesi olduğunu ve uzun süre hak etmediği hastalık parası almaktan ötürü halen sahtekarlıkla suçlandığını kaydediyor.

Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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