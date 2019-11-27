Balkanlar’da şiddetli deprem

600’e yakın yaralı

Balkan ülkeleri ardı ardına şiddetli depremlerle sarsıldı. İlk deprem Arnavutluk’ta sabaha karşı yerel saatle 03.55’te meydana geldi. Merkez üssü Dıraç olan ana depremde çok sayıda bina yıkıldı ya da hasar gördü. Savunma Bakanlığı, 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 600’e yakın da yaralı olduğunu açıkladı. En büyüğü 5.5 büyüklüğünde 100’ü aşkın artçı deprem oldu. Yerin 38 km derinliğinde gerçekleyen deprem, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’da da hissedildi.

Enkaz altında insanlar var

Depremde en büyük hasarın Dıraç’ta yaşandığını kaydedildi. Enkaz altında kalan çok sayıda insanın olduğu belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda kurtarma çalışmaları sürürüyor. 400 asker de iki farklı bölgede siviller için sığınaklar hazırlıyor. Arnavutluk depreminin ardından Bosna Hersek de şiddetli bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Nevesinje olan 5.4 büyüklüğünde depremde can kaybı olmadığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, attığı tweet’le Arnavutluk’a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

21 Türk kurtarıldı

Arnavutluk’ta meydana gelen depremin merkez üssü Dıraç’ta bulunan 21 Türk vatandaşı, büyük hasar gören iki otelden son anda kendilerini kurtardı. Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Mehmet Ahmet Yörük, özel şirket çalışanı 21 kişinin Arnavutluk’a eğitim vermek üzere geldiklerini söyledi. Yörük, Milliyet’e şu bilgileri verdi: “Enkaz altında kalan 3 kişinin vücutlarında kırıklar oluştu. Durumu ağır olan bu 3 vatandaşımız, Türk hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok. Diğer 18 vatandaşımız ise Büyükelçilik konutunda, AFAD’dan gelecek yardım ekiplerini bekliyor ve gelecek ekibin uçağı ile Türkiye’ye ulaştırılacaklar.” Öte yandan AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için dün Tiran’a ulaştı.