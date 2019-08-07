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07.08.2019 - 12:04| AA

Bangkok'ta patlamamış bomba bulundu

Tayland polisi, bir pazar yerinde elbiselerin arasına gizlenmiş patlamamış bombayı ortaya çıkardı. Başkent Bangkok'ta geçen hafta beş ayrı noktada patlamalar olmuştu.

Bangkok'ta patlamamış bomba bulundu

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir pazar yerinde patlamamış bomba bulundu.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri Bangkok'un merkezindeki bir pazar yerinde patlatılmamış bir bombaya rastladı.

Bombayı kısa sürede imha eden polis ekipleri, söz konusu patlayıcının geçen hafta Bangkok'un merkezi bölgelerinde patlatılan 6 bombayla aynı gün kurulduğu ve aynı düzeneğe sahip olduğunu açıkladı.

Patlayıcının zaman ayarlı olduğunu belirten yetkililer, "Patlayıcının cihazı çalışır haldeydi fakat bir yığın elbisenin altına saklandığı için ateş alacak kadar oksijen bulamadığından patlamadı." dedi.

Bangkok'ta geçen hafta cuma sabahı 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendiği sırada şehrin 5 ayrı merkezi yerinde patlamalar olmuştu.

Toplantının yapıldığı otelin yakınlarında iki sahte bomba tespit eden polis, bir bombayı da patlamak üzereyken imha etmişti. Patlamalarda 3 kişi yaralanmıştı.

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