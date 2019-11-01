01.11.2019 - 12:39 | | AA
Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltmaya çalışan bilgisayar korsanları yakalandı!
Ruanda’da bir bankaya siber saldırı düzenleyerek müşterilerin hesaplarını boşaltmaya çalışan 12 bilgisayar korsanı gözaltına alındı.
Ruanda Soruşturma Bürosu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha önce Uganda ve Kenya’da banka sistemlerini ele geçirmeyi başaran bir grubun, Ruanda’da da aynı planı hayata geçirmeye çalışırken yakalandığını belirtti.
Açıklamada, 8 Kenyalı, 3 Ruandalı ve bir Ugandalı bilgisayar korsanının bölgedeki çok sayıda ülkede hizmet veren Equity Bank’ın sistemini ele geçirmeye çalışırken operasyonla gözaltına alındığı ifade edildi.
Yakalanan kişilerin savcılığa sevk edildiği aktarıldı.
DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.