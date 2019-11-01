Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltmaya çalışan bilgisayar korsanları yakalandı!

Ruanda Soruşturma Bürosu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha önce Uganda ve Kenya’da banka sistemlerini ele geçirmeyi başaran bir grubun, Ruanda’da da aynı planı hayata geçirmeye çalışırken yakalandığını belirtti.

Açıklamada, 8 Kenyalı, 3 Ruandalı ve bir Ugandalı bilgisayar korsanının bölgedeki çok sayıda ülkede hizmet veren Equity Bank’ın sistemini ele geçirmeye çalışırken operasyonla gözaltına alındığı ifade edildi.

Yakalanan kişilerin savcılığa sevk edildiği aktarıldı.