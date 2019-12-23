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23.12.2019 - 11:38 | | İHA

Banka soymak için 60 metrelik tünel kazdılar

Brezilya’nın Campo Grande şehrinde polis, soygun çetesinin banka soymak için inşa ettiği 60 metrelik bir tespit etti.

Banka soymak için 60 metrelik tünel kazdılar

Brezilya’nın Campo Grande şehrinde polis, bir soygun çetesinin banka soymak için 60 metre uzunluğunda tünel inşa ettiğini tespit etti. Brezilya genelinde faaliyet gösteren çetenin çökertilmesi için, Mato Grosso eyaletinin başkentinde yapılan operasyon sırasında, 2 şüpheli öldü, 7 şüpheli ise güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Banka soygunu konusunda uzmanlaştığı tahmin edilen çetenin, tüneli bankanın yanındaki depodan inşa etmeye başladığı ve hedeflerine ulaşmak üzere oldukları bildirildi. Soygun için kazılan tünelde fanlar bulunması gibi pek çok ayrıntının düşünülmesi dikkat çekti. Çetenin kazı sırasında çıkardığı toprağı çuvalların içinde şehir dışına çıkararak döktüğü ve bu sayede dikkat çekmediği belirtildi.

Son 6 ay içinde banka soygunlarıyla ilgili soruşturmaları yürüten komiserler Fabio Pero ve Joao Paulo Sartori'ye göre, çete Brezilya genelinde banka soygunlarında uzmanlaştı. Komiserler soygunun gerçekleşmesi durumunda hırsızların bankadan milyon doları bulacak şekilde dev bir miktarı alarak kaçabileceklerini ifade etti.

Banka soymak için 60 metrelik tünel kazdılar

 

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